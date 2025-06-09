Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Интересно сколько средств из госбюджета уплывает на этих отмороженных? Представлю сколько при этом плывет в карманы м...Наркет вынужден б...
  • Татьяна Романова
    Все понятно, кина не будет, электричество кончилось...Затулин и Шурыгин...
  • vladstamp
    Так не надо тянуть, опубликовать списки всех наёмников!!! Пусть забирают и пусть все знают, как говорил Александр Нев...Наркет вынужден б...

Путин утвердил новую стратегию развития ВМФ до 2050 года

Путин утвердил новую стратегию развития ВМФ до 2050 года

Патрушев: Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года В стратегии даны оценка возможностей флота с учетом военных действия на Украине, анализ военно-политической обстановки и варианты вероятного возникновения вооруженных конфликтов в мире, рассказал ПатрушевФото: Юрий Смитюк / ТАСС Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года, заявил «Аргументам и фактам» помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх