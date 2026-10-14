Госдума на пленарном заседании приняла внесенный Президентом РФ Владимиром Путиным закон о ратификации соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов и актов иных уполномоченных органов.
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