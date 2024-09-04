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Пети о Санчо в «Челси»: «Он перешел в нестабильный клуб, которому не хватает уверенности и результатов. Если не ради денег, то ради чего?»

Лондонцы арендовали 24-летнего вингера «МЮ» на сезон-2024/25 с обязательством выкупа. Бывший полузащитник «Челси» высказал мнение, что решение Санчо перейти в «Челси» может быть продиктовано скорее финансовыми выгодами, чем желанием перезапустить карьеру.

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