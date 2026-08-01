Стало известно число уничтоженных пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

ВС Украины в представлении ИИФото: Создано ИИ/NEWS.ru «Север» в июле уничтожил 120 пунктов управления дронами ВСУ под Харьковом С начала июля подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Север» уничтожили 120 пунктов управления и точек запуска дронов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным Карта.