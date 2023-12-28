Катарский телеканал сообщил о перестрелке между израильскими и палестинскими бойцами в Рамалле

В ходе объявленной 7 октября войны против движения ХАМАС армия обороны Израиля не только проводит наземную операцию, наносит ракетные и бомбовые удары по сектору Газа, но и выполняет локальные военные операции на оккупированной территории Западного берега реки Иорда.
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