Арбитражный суд принял заявление о банкротстве директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь"

Первое заседание суда по этому делу уже состоялось Арбитражный суд Алтайского края принял заявление о банкротстве директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, фирма которого брала деньги с клиентов, но так и не достроила обещанные дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии