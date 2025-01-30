Арбитражный суд принял заявление о банкротстве директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь"

Первое заседание суда по этому делу уже состоялось Арбитражный суд Алтайского края принял заявление о банкротстве директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, фирма которого брала деньги с клиентов, но так и не достроила обещанные дома.