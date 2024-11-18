Литовский турист Валдас Барткевичус приехал в зону боевых действий, где, помимо всего прочего, решил помочиться на братскую могилу советских воинов, погибших за освобождение города Суджа Курской области России.
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