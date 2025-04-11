Матыцин: в Госдуме на повестке дня не стоит вопрос возвращения пива на стадионы

РИА Новости/Владимир Федоренко В настоящее время вопрос возвращения пива на стадионы не стоит на повестке дня в профильном комитете Госдумы по физической культуре и спорту, заявил ТАСС глава комитета Олег Матыцин.
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