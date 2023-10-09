Школа БАПОР в Газе подверглась прямому удару израильских сил

Школа, принадлежащая Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), была «прямо поражена» и «серьезно повреждена» в результате ответных атак израильских сил в секторе Газа, сообщает dpa в понедельник.
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