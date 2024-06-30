С любовью к поэту. Фоторепортаж с финального дня фестиваля Роберта Рождественского

На сцену вышла дочь поэта, губернатор Виктор Томенко, артист Дмитрий Певцов и другие Финальный день Рождественских чтений / Фото: Евгения Савина 29 июня в селе Косиха состоялся финальный и самый яркий день Рождественских чтений.
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