С любовью к поэту. Фоторепортаж с финального дня фестиваля Роберта Рождественского

На сцену вышла дочь поэта, губернатор Виктор Томенко, артист Дмитрий Певцов и другие Финальный день Рождественских чтений / Фото: Евгения Савина 29 июня в селе Косиха состоялся финальный и самый яркий день Рождественских чтений.