В Волгоградской области отражена атака БПЛА ВСУ на нефтеперегонную станцию

В ночь на субботу силы ПВО пресекли попытку атаки украинских дронов на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал обладминистрации со ссылкой на главу региона Андрея Бочарова.
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