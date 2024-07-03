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Сенаторы поставили на "паузу" участие России и выплаты в ПА ОБСЕ

Сенаторы поставили на "паузу" участие России и выплаты в ПА ОБСЕ

Сенаторы Совфеда приняли решение поставить на "паузу" участие делегации России и выплаты взносов в ПА ОБСЕ.

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