Терещенко о Рябкине: «Ничего хорошего не будет, если так относиться к тренерам, подсказкам. Когда меня посылают... Такой типа: «Пошел он, я сам без тебя знаю». Это не работает»

По ходу этого сезона 17-летний нападающий расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе и отправился USHL, где он выступает за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа.
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