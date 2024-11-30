Новый год под угрозой: главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал ФНС 52 тысячи рублей

Фото: Телеграм канал mash Важные новости России за неделю сообщают о том, что похоже Новый год под угрозой — главный Дед Мороз России потерял свою резиденцию в Великом Устюге и теперь задолжал Федеральной налоговой службе 52 тысячи рублей.