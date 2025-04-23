В Ленобласти участники СВО смогут обучиться вождению автомобиля прямо в реабилитационных центрах

Этот вопрос поднял председатель правительства региона Николай Емельянов В Ленинградской области участники специальной военной операции смогут проходить обучение вождению автомобиля непосредственно в реабилитационных центрах.
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