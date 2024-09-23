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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.

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