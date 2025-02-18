ВС РФ громят укрепрайоны ВСУ: новости СВО от 18 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1090-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают активное наступление на ключевых направлениях, ведя бои за укреплённые позиции ВСУ, включая стратегически важные населённые пункты на Угледарском, Покровском, Краснолиманском и Купянском участках.
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