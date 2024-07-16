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Новости экономики России

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Выдача микрозаймов в России снизилась в июне до минимума в этом году

Выдача микрозаймов в России снизилась в июне до минимума в этом году

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года количество выданных микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс.

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