Выдача микрозаймов в России снизилась в июне до минимума в этом году

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года количество выданных микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс.