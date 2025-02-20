Так выглядит подземная галерея в пристройке к зданию омского музея Врубеля на Ленина. Прокуратура потребовала, чтобы учреждение ее восстановило.
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Так выглядит подземная галерея в пристройке к зданию омского музея Врубеля на Ленина. Прокуратура потребовала, чтобы учреждение ее восстановило.