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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Да здравствует милорд: Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2,5 м...

Да здравствует милорд: Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2,5 м...

Да здравствует милорд: Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2,5 миллиона копийРазработчики поблагодарили геймеров за поддержку и за интерес к их проекту и отметили, что продолжат поддерживать его, чтобы и дальше радовать аудиторию.

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