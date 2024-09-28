Да здравствует милорд: Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2,5 м...

Да здравствует милорд: Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2,5 миллиона копийРазработчики поблагодарили геймеров за поддержку и за интерес к их проекту и отметили, что продолжат поддерживать его, чтобы и дальше радовать аудиторию.