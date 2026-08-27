Сказ о том, как Путин национализацию проводил

В Курской компании в первые часы было объявлено о вторжении 500 супостатов!Если бы объявили о вторжении армии, то все жители имеющие авто попытались бы выехать. Тогда, те кто надо, попали бы в пробки и удрать не смогли бы... Вот такая вот классовая солидарность...

ВМ

Владимир Моргунов

Виктор Немо В Курской компании в первые часы было объявлено о вторжении 500 супостатов!Если бы объявили о вторжении армии, то все жители имеющие авто попытались бы выехать. Тогда, те кто надо, попали бы в пробки и удрать не смогли бы... Вот такая вот классовая солидарность...

в первые часы, Герасимов-Верховному на ящике: зашло не более 300 (трехсот), уничтожим за ДВОЕ-ТРОЕ СУТОК ????????????????? ГДЕ НАШ УНИЧИТОЖИТЕЛЬ-ДА ВСЕ ТАМ ЖЕ, ГЕНШТАБОМ РУЛИТ ?????? ПОТОМУ И О СВО-БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ ????