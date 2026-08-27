Громыхает над просторами: Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры» и теперь наших кротких буржуинов начнут лушить почище кедровых шишек из Сказа о царе Салтане.
Сказ о том, как Путин национализацию проводил
Комментарии
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Виктор Немо
В Курской компании в первые часы было объявлено о вторжении 500 супостатов!Если бы объявили о вторжении армии, то все жители имеющие авто попытались бы выехать. Тогда, те кто надо, попали бы в пробки и удрать не смогли бы... Вот такая вот классовая солидарность...
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4 н.
Александр яросв
Не пойму что это за президент , что уговаривает воров денег дать?
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3 н.
ВМ
Владимир Моргунов
Виктор Немо
В Курской компании в первые часы было объявлено о вторжении 500 супостатов!Если бы объявили о вторжении армии, то все жители имеющие авто попытались бы выехать. Тогда, те кто надо, попали бы в пробки и удрать не смогли бы... Вот такая вот классовая солидарность...
в первые часы, Герасимов-Верховному на ящике: зашло не более 300 (трехсот), уничтожим за ДВОЕ-ТРОЕ СУТОК ????????????????? ГДЕ НАШ УНИЧИТОЖИТЕЛЬ-ДА ВСЕ ТАМ ЖЕ, ГЕНШТАБОМ РУЛИТ ?????? ПОТОМУ И О СВО-БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ ????
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2 н.
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