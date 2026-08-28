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Колесник: приказ МО о досье на призывников создан во исполнение законодательства

Колесник: приказ МО о досье на призывников создан во исполнение законодательства

Проект приказа Минобороны о расширении доступа военкоматов к данным о военнообязанных разработан во исполнение действующего законодательства, а перечень сведений, который будут запрашивать комиссариаты – "абсолютно умеренный".

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