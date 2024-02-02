Врачи рекомендуют Акатьевой целиком пропустить этот сезон

Экс-чемпионка России Софья Акатьева, скорее всего, не будет выступать на турнирах до осени. Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на анонимный источник информации, что врачи рекомендовали Акатьевой пропустить концовку сезона, чтобы не форсировать восстановление после травмы — это слишком рискованно.
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