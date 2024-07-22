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Царьград

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Многодетная мать из Свердловской области пожаловалась Бастрыкину на угрозы от "черных лесорубов"

Многодетная мать из Свердловской области пожаловалась Бастрыкину на угрозы от "черных лесорубов"

Женщина пожаловалась, что ее семье угрожают некие люди, которые незаконно рубят лес. Местная полиция бездействует.

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