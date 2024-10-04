Женщина с ребенком оказались в больнице после встречи с Suzuki на «зебре»

В Новосибирске женщина и восьмилетний мальчик на пешеходном переходе попали под колеса иномарки. В Новосибирске утром сегодня, 4 октября, на территории Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие – пострадали женщина с восьмилетним ребенком.