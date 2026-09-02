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Китайские компании активно осваивают логистику по Северному морскому пути

Китайские компании активно осваивают логистику по Северному морскому пути

РИА Новости/Дмитрий Дубов Китайские компании активно развивают логистику по Северному морскому пути, что позволяет сократить время доставки грузов в Европу почти на 21 день и снизить расходы на 30%.

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