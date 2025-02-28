«Переломить демографический спад»: депутат Госдумы объяснил, зачем запускать новый нацпроект «Семья»

Реализация нацпроекта «Семья» невозможна без комплексной работы над системой ценностей в России. Что для этого необходимо, после презентации нацпроекта в стенах Госдумы, «ФедералПресс» рассказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев:«Нацпроект «Семья» можно считать продолжением идей нацпроекта «Демография», но с большим размахом.