«Переломить демографический спад»: депутат Госдумы объяснил, зачем запускать новый нацпроект «Семья»

Реализация нацпроекта «Семья» невозможна без комплексной работы над системой ценностей в России. Что для этого необходимо, после презентации нацпроекта в стенах Госдумы, «ФедералПресс» рассказал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев:«Нацпроект «Семья» можно считать продолжением идей нацпроекта «Демография», но с большим размахом.
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