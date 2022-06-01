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Магаданец похитил почти 70 тысяч рублей у приятеля отца и телефон у бабушки своей знакомой

Магаданец похитил почти 70 тысяч рублей у приятеля отца и телефон у бабушки своей знакомой

Следователем Отдела МВД России по Магадану окончено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), сообщили MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

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