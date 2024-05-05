La Repubblica: НАТО установила себе «красные линии» для вмешательства на Украине

Организация Североатлантического договора на фоне неспособность ВСУ достичь успеха на фронте «в очень конфиденциальной форме» обозначила две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине.
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