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Минсельхоз пообещал поднять долю российских тракторов и комбайнов до 20% к 2030 году

Минсельхоз пообещал поднять долю российских тракторов и комбайнов до 20% к 2030 году

Глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что к 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в парке сельхозпредприятий двух стран должна превысить 20%.

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