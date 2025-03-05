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Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области

Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ по делу о теракте в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Суд вынес приговоры по делу о теракте в Курской области военнослужащим 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Ивану Фурлету, Юрию Задорожному, Юрию Сыченко и Юрию Хаюку.

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