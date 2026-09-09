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Когнитивная архитектура судебного решения: как иск программирует судью

Представьте: судья берет в руки иск. За спиной — кипа неотложных дел, впереди — совещательная комната, в которой нужно будет написать мотивировочную часть.

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