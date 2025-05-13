На Украине стартовала большая американская ревизия

Украинская армия может стать эффективнее, потому что там началась ревизия коррупционеров. Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».