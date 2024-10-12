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Генцел 2 раза ассистировал Кучерову при голах в пустые ворота в своем 1-м матче за «Тампу»

«Лайтнинг» одержали победу над «Каролиной» (4:1) в первом матче команды в новом сезоне НХЛ.  30-летний американец стал игроком «Тампы» перед открытием рынка свободных агентов – клуб выменял права на него у «Харрикейнс» и подписал контракт до начала работы рынка.

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