Генцел 2 раза ассистировал Кучерову при голах в пустые ворота в своем 1-м матче за «Тампу»

«Лайтнинг» одержали победу над «Каролиной» (4:1) в первом матче команды в новом сезоне НХЛ. 30-летний американец стал игроком «Тампы» перед открытием рынка свободных агентов – клуб выменял права на него у «Харрикейнс» и подписал контракт до начала работы рынка.