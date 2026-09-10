Жога: Беспилотник ВСУ впервые достиг территории Урала

Украинский дрон впервые атаковал Уральский округ – подробности.События последних часов всколыхнули Арктику: впервые за время конфликта беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по территории Уральского федерального округа.
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