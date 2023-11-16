В Смоленске поймали жителя столицы, который нарушил запрет выезда из страны

Мужчина работал с государственной тайной и не мог покидать пределы России в течение пяти лет с момента увольнения В Смоленской области задержали жителя Москвы, который несколько раз нарушил запрет выезда из страны.
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