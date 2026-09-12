Реальный срок службы пластиковых окон: как продлить жизнь каждой детали

Окна не вечны: почему стоит пересмотреть привычные представления Существует распространённое убеждение, что после установки стеклопакета можно навсегда вычеркнуть оконный вопрос из списка домашних забот.
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