Песков: РФ удалось предотвратить обвал экономики после введения санкций

В начале 2022 года, когда Запад начал вводить санкции, была угроза обвала экономики РФ, но его удалось предотвратить и перейти к росту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.
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