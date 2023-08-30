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Власти Брянска сообщили о хлопке в здании следственного управления СК РФ

Власти Брянска сообщили о хлопке в здании следственного управления СК РФ

Хлопок произошел в здании следственного управления СК РФ в Брянске, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации .

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Комментарии
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Иван Щукин
Удивительно, но в последнее время хохлы совсем оборзели, надо же,  практически весь центр России был атакован БПЛА Украины! Это Калужская, Брянская, Рязанская, Орловская области, а в Псковской области повредили несколько военно-транспортных самолётов ИЛ-76! А уж про Белгородскую область, Севастополь и Москву говорить не хочется их регулярно атакуют БПЛА Украины!  И у меня большой вопрос к военным: и сколько можно терпеть или ждём когда на этих БПЛА притащут грязные атомные бомбы??? Чего ждём господа военные? Когда начнём глушить укропов более активнее и ЭФФЕКТИВНЕЕ!?
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