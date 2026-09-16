Первый в мире робот-проводник начнёт работать в поездах РЖД

"А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде "Сапсан"", – сказал он, выступая на просветительском марафоне "Знание.
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