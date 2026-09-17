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Ura.ru: коричневый сахар не делает питание здоровее — разница только во вкусе

Ura.ru: коричневый сахар не делает питание здоровее — разница только во вкусе

Коричневый и белый сахар почти одинаково влияют на уровень глюкозы в крови и калорийность рациона. Выбирать между ними стоит по вкусу, а не ради пользы для здоровья, сообщает Ura.

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