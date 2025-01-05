В МЧС рассказали подробности пожара в Хабаровске, где погибла пожилая пара

В Хабаровске мужчина 77 лет и женщина 78 лет погибли при пожаре в частном доме. Как сообщили 5 января в пресс-службе краевого ГУ МЧС, огонь из-за позднего обнаружения быстро распространился по кровле здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии