TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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