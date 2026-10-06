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Яковлев покинул «БроукБойз». Ранее он высказал недовольство в адрес клуба и зарплат

«БроукБойз» объявили об уходе 35-летнего хавбека Павла Яковлева. «К сожалению, в последнее время, как оказалось, между клубом и Павлом накопились принципиальные и неразрешимые разногласия по ряду вопросов.

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