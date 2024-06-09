"Как можно быстрее": Макрон выступил в адрес Москвы с дерзким требованием. Русские ответили мгновенно

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в адрес Москвы с дерзким требованием. Он призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности России.
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