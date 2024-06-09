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Царьград

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"Как можно быстрее": Макрон выступил в адрес Москвы с дерзким требованием. Русские ответили мгновенно

"Как можно быстрее": Макрон выступил в адрес Москвы с дерзким требованием. Русские ответили мгновенно

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в адрес Москвы с дерзким требованием. Он призвал Москву "как можно быстрее" освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности России.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Этот паяц Макарон вызывает чувство брезгливости, да и его подруга с яйцами тоже. Он смешон! Хотя и президент арабской республики Франциобада. Холуй Ротшильдов.
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14 час.
Сергей Андросов
Быстро только кролики плодятся! Это ему не старушек тетерить, тут быстро не получится.
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5 час.

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