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Донецкая группа новостей

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Восемь человек погибли, 14 пострадали при ударе по базе отдыха в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что прошедшей ночью атаке подвергся поселок городского типа Кирилловка.

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