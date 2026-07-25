Восемь человек погибли, 14 пострадали при ударе по базе отдыха в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что прошедшей ночью атаке подвергся поселок городского типа Кирилловка.
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Восемь человек погибли, 14 пострадали при ударе по базе отдыха в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что прошедшей ночью атаке подвергся поселок городского типа Кирилловка.
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