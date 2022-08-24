Присяжные признали виновными врачей из Калининграда в гибели младенца

В 2020 году Белую и Сушкевич оправдали, но позже решение было отмененоАдвокат врачей Елены Белой и Элины Сушкевич Камиль Бабасов сообщил, что присяжные в Московском областном суде признали медиков виновными в убийстве новорожденного в Калининграде.