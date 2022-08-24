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Присяжные признали виновными врачей из Калининграда в гибели младенца

Присяжные признали виновными врачей из Калининграда в гибели младенца

В 2020 году Белую и Сушкевич оправдали, но позже решение было отмененоАдвокат врачей Елены Белой и Элины Сушкевич Камиль Бабасов сообщил, что присяжные в Московском областном суде признали медиков виновными в убийстве новорожденного в Калининграде.

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