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ТАСС

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Задержанный в Белгороде агент СБУ забрал с кладбища компоненты для сборки СВУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Задержанный в Белгороде агент Службы безопасности Украины, планировавший теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, забрал компоненты для сборки СВУ на кладбище.

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