Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Бостоном»

«Рейнджерс» на выезде одолел «Бостон». У Панарина три гола и результативная передача. В ночь на 22 марта в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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