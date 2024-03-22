Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Бостоном»

«Рейнджерс» на выезде одолел «Бостон». У Панарина три гола и результативная передача. В ночь на 22 марта в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».