Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:5) отметил форварда команды Кирилла Капризова, который по ходу игры оформил дубль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым